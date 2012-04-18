«Водоканал-НТ» наказали за то, что он начислял счета пользователю, отказавшемуся от услуг предприятия
18 апреля 2012, 17:18Происшествия
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Водоканал направлял счета за холодное водоснабжение собственнику, который этой услугой не пользовался.
Собственник обеспечил индивидуальное водоснабжение дома (бурение скважины), но продолжал регулярно получать счета на холодноеводоснабжение, не потребляя его. Он направил жалобу в Роспотребнадзор, и ведомство провело административное расследование.
По его результатам потребителю произведен перерасчет платы за услуги водоснабжения, сняты начисления за эту коммунальную услугу, а также за услуги водоснабжения для полива в летний период. По данным Нижнетагильского Роспотребнадзора, к должностному лицу ООО «Водоканал – НТ»примененымеры административного воздействия.
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