«Водоканал-НТ» наказали за то, что он начислял счета пользователю, отказавшемуся от услуг предприятия

Собственник обеспечил индивидуальное водоснабжение дома ( бурение скважины ), но продолжал регулярно получать счета на холодноеводоснабжение, не потребляя его. Он направил жалобу в Роспотребнадзор, и ведомство провело административное расследование.

По его результатам потребителю произведен перерасчет платы за услуги водоснабжения, сняты начисления за эту коммунальную услугу, а также за услуги водоснабжения для полива в летний период. По данным Нижнетагильского Роспотребнадзора, к должностному лицу ООО «Водоканал – НТ»примененымеры административного воздействия.