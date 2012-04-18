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«Водоканал-НТ» наказали за то, что он начислял счета пользователю, отказавшемуся от услуг предприятия
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Водоканал-НТ» наказали за то, что он начислял счета пользователю, отказавшемуся от услуг предприятия

18 апреля 2012, 17:18Происшествия
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