Хозяина квартиры вырубил электрошокером: в Верхней Салде молодой человек ограбил друзей своих родителей

В пятницу вечером семья потерпевших пришла в гости к знакомым. Пока семейные пары общались, 24-летний сын хозяев квартиры решил воспользоваться ситуацией, чтобы совершить грабеж.

Зная, где живут приятели его родителей, он тайком забрал ключи от квартиры из куртки женщины и направился прямиком к ней домой, планируя забрать оттуда что-нибудь ценное.

Однако хозяева пришли домой раньше, чем рассчитывал вор. Они поняли, что в их квартире кто-то есть. Тогда похититель спрятался в ванной комнате. Там его и нашел хозяин квартиры.

Чтобы сбежать с места преступления, разбойник решил действовать агрессивно: он «вырубил» электрошокером главу семьи, когда тот заходил в ванную, и сбежал. С собой злоумышленник захватил два золотых кольца.

Но убегать с места преступления не имело смысла – пострадавший опознал молодого человека. Полицейские задержали горе-вора в тот же вечер. За разбой он может отправиться в тюрьму на 12 лет.