Из-за паводка в Нижнем Тагиле могут закрыть улицу Серова и автомобильный мост (ФОТО)

Уровень воды в Нижнетагильском пруду очень высок. Сегодня он стал немного меньше, но скоро ожидается новая порция воды с расположенных выше водохранилищ. Существенно ухудшить ситуацию могут возможные дожди, поэтому в мэрии стараются рассмотреть все, даже самые пессимистичные варианты развития событий:

Сегодня то, что мы наблюдаем на Нижнетагильском пруду, ставит вопрос о закрытии улицы Серова и временного моста. Хочу заметить, что к сезону паводка у нас все гидротехнические сооружения подошли отремонтированными, что внушает надежду сказал Сергей Носов собравшимся.

Ситуация такова, что Нижнетагильский пруд почти полон и нельзя допустить его переполнения. Но если увеличить сброс воды на плотине, то затопит улицу Серова и ещё больше — садоводческие участки. Поэтому необходимо соблюсти баланс между поступлением воды в пруд и её сбросом. Но воды может прийти столько, что баланс станет невозможен:

Что будет дальше, как будет вести себя река Тагил? Что будет, если сброс воды увеличится до 330, 360, 400 кубометров воды? Где будет находиться уровень воды? Мы это представляем сегодня или нет? (молчание зала) А представлять должны.

Даю вводную — сброс 400. Где будет находиться уровень воды в реке Тагил? Я даю вам на расчет сутки, -- поручил мэр.

Накануне администрация предупредила управляющие компании жилых домов, расположенных в районе вероятного подтопления улицы Серова, о том, что возможно затопление подвалов в этих домах. Жильцам стоит также учесть это обстоятельство. Кроме того, тагильчан просят воздержаться от прогулок и отдыха на берегу реки в зоне подтопления.