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Из-за паводка в Нижнем Тагиле могут закрыть улицу Серова и автомобильный мост (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Из-за паводка в Нижнем Тагиле могут закрыть улицу Серова и автомобильный мост (ФОТО)

18 апреля 2016, 18:30ПроисшествияДенис Таратонов
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