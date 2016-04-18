На Вагонке умер мужчина: тагильчанин пролежал на земле не меньше 30 минут (ФОТО)
18 апреля 2016, 20:30ПроисшествияДенис Таратонов
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В Нижнем Тагиле на Вагонке, недалеко от бассейна на улице Юности, умер человек. Как сообщил редакции TagilCity.ru очевидец, ему, возможно, стало плохо с сердцем. То, что случилось несчастье, прохожие поняли не сразу.
Сюжеты: Нижний Тагил
Наверное никто не видел, как он упал, поэтому сразу не помогли. Мы видели, что человек лежит, но думали что пьяный. И прохожие проходили мимо. А потом одна женщина подошла, попыталась его перевернуть, а он не шевелится. Вызвали скорую помощь, полиция приезжала рассказала работница одного из магазинов неподалеку.
Тагильчанин Андрей прислал редакции TagilCity.ru фотографии, сделанные в финале этой трагедии. Сейчас мужчину уже увезли, осталась только белая ткань.
Как стало ясно из рассказа очевидца, мужчина пролежал на улице не менее получаса.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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