На Вагонке умер мужчина: тагильчанин пролежал на земле не меньше 30 минут (ФОТО)

Наверное никто не видел, как он упал, поэтому сразу не помогли. Мы видели, что человек лежит, но думали что пьяный. И прохожие проходили мимо. А потом одна женщина подошла, попыталась его перевернуть, а он не шевелится. Вызвали скорую помощь, полиция приезжала рассказала работница одного из магазинов неподалеку.