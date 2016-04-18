Неосторожность тагильчан вызвала за выходные 21 случай загорания сухой травы

Один из первых заметных случаев горения травы в Нижнем Тагиле произошел в пятницу, 15 апреля, на улице Красноармейская. Выгорела трава на площади 600 м².

На следующий день пожарные выезжали тушить траву на улице Максима Горького, а затем на Ветеринарную. В обоих случаях огонь распространился на площади 500м². Но самое крупное загорание травы в тот день произошло на ГГМ на Октябрьском проспекте, оно охватило площадь в 1500 м².

Все возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнем. К этому может привести брошенный окурок, спичка или сжигание мусора пояснили редакции TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности.

Вчера, 17 апреля, около восьми чесов вечера, снова загорелась трава на ГГМ, на этот раз за ФОКом «Президентский». Немного позже, в девять часов вечера, пожарным пришлось ехать тушить траву на улицу Красноармейская. В обоих случаях огонь не успел распространиться на площади большей, чем 300 м².

Эти возгорания не имели для Нижнего Тагила таких серьёзных последствий, как, например, для села Николо-Павловское, где искры от горящей травы подожгли капитальный гараж. Тем не менее, пожарные Нижнего Тагила просят горожан соблюдать требования пожарной безопасности во избежание печальных последствий.