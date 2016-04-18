Оторвавшееся колесо чуть не стало причиной большой аварии по дороге на Вагонку в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Неравнодушный читатель TagilCity.ru Алексей предоставил в редакцию TagilCity.ru видео происшествия и прокомментировал увиденное:

В 11:15 между по улице Алтайская у черного внедорожника на ходу отлетело заднее левое колесо. Оно отлетело во встречный седан Mitsubishi. После чего колесо продолжило свое движение по дороге и остановилось лишь у стенда АЗС. У седана повреждения передней и задней левых дверей. У внедорожника, соответственно, других повреждений, кроме отлетевшего колеса, нет.

На видео можно рассмотреть, что совершая экстренные развороты, водители проезжали в опасной близости с обочиной. Только по счастливой случайности в момент инцидента там не было пешеходов.

Избегая встречи с колесом, чуть не произошло еще одно ДТП, но водители оперативно среагировали и избежали столкновения друг с другом рассказал журналисту TagilCity.ru очевидец Алексей.

У ГИБДД нет информации о произошедшем инциденте. Свидетель предположил, что пострадавшие вызывали на место ДТП аварийного комиссара.