В Невьянске главбух обобрала школу на 1,5 миллионов рублей

Установлено, что осужденная имела ключ от электронной цифровой подписи директора школы. Это помогло женщине проворачивать аферу с 2013 по 2015 год. В этот период она самостоятельно вносила фальшивые отчеты в финансовые документы. На основании этих документов мошеннице выплачивалась заработная плата.

Доказано, что таким образом главбух похитила из школы порядка 1,5 миллионов рублей.

Суд приговорил женщину к 3-м годам условно. Также она выплатит штраф, который составляет 70 тысяч рублей. Кроме того, в счет возмещения ущерба было взыскано почти 800 тысяч рублей. Остальную часть осужденная погасила сама.

В Качканаре застройщик украл у детей-сирот и многодетных семей около 13 миллионов: обещал построить дом, но исчез, когда получил аванс.