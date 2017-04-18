34-летняя екатеринбурженка скончалась в роддоме после рождения ребенка: СКР проводит проверку

С 15 на 16 апреля в роддоме уральской столицы скончалась молодая женщина. 14 апреля она поступила в медицинское учреждение и родила девочку весом 4 кг 500 г. Врачам пришлось помогать женщина при родах руками, так как ребенок никак не выходил из утробы матери полностью.

Впоследствии у роженицы начались сильные боли в правом боку, врачи также говорили ей о плохих анализах крови и мочи. Когда муж приехал на следующий день к жене, то вместо нее он увидел только вещи супруги: Светлана, его жена, умерла в больнице.

Мужчина обратился в прокуратуру с заявлением провести проверку для выяснения настоящей причины смерти супруги. Он считает, что в этом виноваты врачи.

У женщины осталась 14-летняя дочь. Младшая девочка в тяжелом состоянии находится в отделении реанимации. Как говорят врачи, из-за нехватки кислорода.