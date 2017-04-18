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34-летняя екатеринбурженка скончалась в роддоме после рождения ребенка: СКР проводит проверку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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34-летняя екатеринбурженка скончалась в роддоме после рождения ребенка: СКР проводит проверку

18 апреля 2017, 18:00Происшествия
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