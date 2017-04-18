Два электрика получили серьезные ожоги во время пожара в здании областной больницы в Екатеринбурге

В 09:06 18 апреля в уральской столице произошел пожар в больнице на улице Волгоградской. Сначала пациенты почувствовали резкий запах гари, потом были вызваны пожарные, которые провели эвакуацию людей из здания.

Более 100 человек – сотрудников и посетителей больницы – были выведены спасателями из помещения. На них были надеты специальные кислородные маски «Самоспасатель», чтобы избежать отравления продуктами горения.

Огонь повредил электрощит, где произошло возгорание из-за возникшего короткого замыкания проводки. Два электрика тушили огонь и получили серьезные ожоги. Они были доставлены в больницу.

Более 50 огнеборцев потушили возникший пожар в течение 18 минут. Работало 18 автоцистерн, сообщает «Комсомольская правда».