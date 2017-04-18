Два электрика получили серьезные ожоги во время пожара в здании областной больницы в Екатеринбурге
18 апреля 2017, 11:35Происшествия
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100 человек были эвакуированы во время пожара, возникшего в подвале Областной клинической больницы №1 в Екатеринбурге. Есть пострадавшие.
Сюжеты: Екатеринбург
В 09:06 18 апреля в уральской столице произошел пожар в больнице на улице Волгоградской. Сначала пациенты почувствовали резкий запах гари, потом были вызваны пожарные, которые провели эвакуацию людей из здания.
Более 100 человек – сотрудников и посетителей больницы – были выведены спасателями из помещения. На них были надеты специальные кислородные маски «Самоспасатель», чтобы избежать отравления продуктами горения.
Огонь повредил электрощит, где произошло возгорание из-за возникшего короткого замыкания проводки. Два электрика тушили огонь и получили серьезные ожоги. Они были доставлены в больницу.
Более 50 огнеборцев потушили возникший пожар в течение 18 минут. Работало 18 автоцистерн, сообщает «Комсомольская правда».
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