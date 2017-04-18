Двое учащихся нижнетагильских техникумов задержаны с поличным при совершении краж из автомобилей

В отношении двух несовершеннолетних студентов нижнетагильских техникумов возбуждены уголовные дела. Будущий автомеханик и электромонтер подозреваются в кражах, совершенных из автомобилей.

Подростки были задержаны во время совершения преступления, когда жильцы дома на улице Попова увидели подозрительных парней около припаркованных во дворе машин. Бдительные граждане вызвали полицию, которая и задержала молодых людей с поличным.

Подозреваемые успели при помощи специальных инструментов вскрыть три отечественные машины – «Волгу», ГАЗ-3110 и ВАЗ. Из них они похитили аккумуляторные батареи и панель магнитолы.

Задержанные – 17-летние студенты техникумов Нижнего Тагила. Один учится на автомеханика, другой – на электрика.

В отношении обоих возбуждены уголовные дела в соответствии со статьей «кража, совершенная группой лиц». Санкция за совершение данного преступления предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. В настоящее время полиция проверяет причастность ранее не судимых молодых людей к совершению подобных преступлений. Они находятся под подпиской о невыезде.