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Двое учащихся нижнетагильских техникумов задержаны с поличным при совершении краж из автомобилей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Двое учащихся нижнетагильских техникумов задержаны с поличным при совершении краж из автомобилей

18 апреля 2017, 16:15Происшествия
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