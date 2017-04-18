Подозреваемый в убийстве пропавшей жительницы Верхней Пышмы признался в изнасиловании молодой женщины (ФОТО, ВИДЕО)

В ночь на 17 апреля полицейским удалось найти и арестовать убийцу молодой мамы, которая пропала 15 апреля. Напомним, женщина вечером того же дня направилась в гости к подруге и больше не вернулась домой. С заявлением о розыске супруги в отделение полиции обратился ее муж.

34-летний токарь, житель Екатеринбурга, написал явку с повинной. Он оказался ранее судимым за изнасилование девушки и отбывал срок в тюрьме за совершенное преступление. В 2016 году он по УДО освободился. Также известно, что у подозреваемого есть дети, он разведен.

В своих признательных показаниях мужчина рассказал, что в тот вечер он искал жертву, но, не найдя ее в уральской столице, отправился в Верхнюю Пышму, где подкараулил вышедшую из подъезда Ирину.

Далее, как предполагает следствие, он угрожал ей, применил электрошокер и затащил в подвал, где изнасиловал, а потом и убил ножом женщину. Для того, чтобы скрыть преступление, мужчина погрузил тело жертвы в свой Renault Logan и отвез на Серовский тракт. Там он закопал мертвую женщину и ее вещи в нескольких десятках метров от шоссе. Нож, которым он убил молодую маму, спрятал в садовом домике.

Пользователи соцсети прислали в редакцию Е1.RU фото предполагаемого убийцы. В МВД фотографию не комментируют.

Задержанный принял участие в следственном эксперименте, во время которого указал место преступления, показал, как убивал Ирину, а также место, где потом закопал тело женщины.

Следственный эксперимент с подозреваемым.

За ходом следственного эксперимента следила разъяренная толпа людей. В это время мужчина прятал свое лицо под капюшоном.