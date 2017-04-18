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Пропавший в прошлом году сыщик уголовного розыска найден мертвым в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пропавший в прошлом году сыщик уголовного розыска найден мертвым в Екатеринбурге

18 апреля 2017, 09:55Происшествия
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