Пропавший в прошлом году сыщик уголовного розыска найден мертвым в Екатеринбурге
18 апреля 2017, 09:55Происшествия
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В Екатеринбурге нашли тело пропавшего в конце 2016 года 52-летнего сыщика уголовного розыска Евгения Семкина.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, по предварительным данным, мужчина погиб от переохлаждения. Вероятно, он был пьян, ему стало плохо, он упал в сугроб и замерз. Следов насилия на теле нет.
В момент исчезновения сыщик находился на пенсии, но коллеги помнят его, не раз обращались за советом.
Напомним, что погибший исчез 15 декабря 2016 года, он вышел из транспорта на остановке в Чкаловском районе и пропал. В тот день он возвращался с похорон товарища.
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