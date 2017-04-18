Ранее судимый мужчина напал с ножом на бригаду скорой помощи в Екатеринбурге (ВИДЕО)
18 апреля 2017, 09:25Происшествия
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В Екатеринбурге ранее судимый мужчина совершил нападение с ножом на бригаду скорой помощи, которая приехала на вызов в частный сектор.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, медики приехали на вызов к мужчине, который находился без сознания. Когда работники неотложки подошли к пациенту, он вскочил и набросился на них с ножом. Один из врачей получил рану руки – повреждены сухожилия.
Работники бригады реанимобиля проинформировали о ЧП полицию, и правоохранителям вскоре удалось задержать буйного пациента. В отношении хулигана заведено сразу три уголовных дела.
Видео: МВД России
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