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Ранее судимый мужчина напал с ножом на бригаду скорой помощи в Екатеринбурге (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ранее судимый мужчина напал с ножом на бригаду скорой помощи в Екатеринбурге (ВИДЕО)

18 апреля 2017, 09:25Происшествия
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