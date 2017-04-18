Роженица на карете «скорой помощи» пострадала в ДТП по пути в роддом Верхней Пышмы (ФОТО)

Помимо роженицы, которую везли в роддом, пострадала фельдшер, передает Znak.com. В ГИБДД рассказали, что машина «скорой» совершала поворот налево, когда ей в бок въехала иномарка Peugeot 407.

Очевидцы рассказали о том, что скорая ехала на красный сигнал светофора с включенными световыми сигналами, но без звуковых. По факту аварии проводится проверка.

Пострадавшая роженица была направлена в больницу на другой спецмашине «скорой помощи».

Фото: Znak.com