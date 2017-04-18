Роженица на карете «скорой помощи» пострадала в ДТП по пути в роддом Верхней Пышмы (ФОТО)
18 апреля 2017, 09:00Происшествия
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В Верхней Пышме накануне при столкновении служебного автомобиля «скорой помощи» с иномаркой пострадала беременная женщина.
Помимо роженицы, которую везли в роддом, пострадала фельдшер, передает Znak.com. В ГИБДД рассказали, что машина «скорой» совершала поворот налево, когда ей в бок въехала иномарка Peugeot 407.
Очевидцы рассказали о том, что скорая ехала на красный сигнал светофора с включенными световыми сигналами, но без звуковых. По факту аварии проводится проверка.
Пострадавшая роженица была направлена в больницу на другой спецмашине «скорой помощи».
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Фото: Znak.com
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