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Роженица на карете «скорой помощи» пострадала в ДТП по пути в роддом Верхней Пышмы (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Роженица на карете «скорой помощи» пострадала в ДТП по пути в роддом Верхней Пышмы (ФОТО)

18 апреля 2017, 09:00Происшествия
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