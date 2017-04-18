Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Шесть человек погибли, восемь – травмированы во время пожаров в Нижнем Тагиле за три месяца 2017 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Шесть человек погибли, восемь – травмированы во время пожаров в Нижнем Тагиле за три месяца 2017 года

18 апреля 2017, 16:45Происшествия
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?