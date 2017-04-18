Шесть человек погибли, восемь – травмированы во время пожаров в Нижнем Тагиле за три месяца 2017 года
В первом квартале в Нижнем Тагиле произошло 47 пожаров. В них погибли шесть человек, получили травмы восемь человек.
По данным МЧС, в Нижнем Тагиле за первые три месяца 2017 года произошло 47 пожаров, что на 10 случаев меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Почти в шесть раз сократился материальный ущерб от огня. Он составил 5 856 000 рублей. В прошлом году этот показатель составлял 32 926 000 рублей. Однако, в 2016 году за первый квартал погибли четыре человека, в 2017 году – шесть.
Среди основных причин возникновения пожаров спасатели называют неосторожное обращение с огнем, поджоги и неправильное использование электрических приборов.
В первом квартале пожарные инспекторы провели ряд профилактических мероприятий, направленных на информационную работу с населением. За 67 рейдов безопасности было охвачено 847 человек, вручено 1 119 памяток, проведены собрания с жителями частного сектора.
В настоящее время в Нижнем Тагиле проходит месячник пожарной безопасности, который включает в себя различные просветительские и спортивные мероприятия. Он завершится 20 апреля. На площади перед «Современником» пройдет противопожарная ярмарка под девизом: «Любимый город без пожаров», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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