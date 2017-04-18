Шесть человек погибли, восемь – травмированы во время пожаров в Нижнем Тагиле за три месяца 2017 года

По данным МЧС, в Нижнем Тагиле за первые три месяца 2017 года произошло 47 пожаров, что на 10 случаев меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Почти в шесть раз сократился материальный ущерб от огня. Он составил 5 856 000 рублей. В прошлом году этот показатель составлял 32 926 000 рублей. Однако, в 2016 году за первый квартал погибли четыре человека, в 2017 году – шесть.