Трое молодых людей избили скейтбордистов в Екатеринбурге
18 апреля 2017, 08:50Происшествия
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В столице Урала накануне неизвестные избили подростков, которые катались у театра Драмы.
Сюжеты: Екатеринбург
Известно, что трое молодых людей завели диалог с 16-17-летними подростками. Затем у них возникла словесная перепалка и драка, в которой силы были не равны. Так, двое держали скейтбордиста, а другой бил его скейтом по голове. Еще один пострадавший был госпитализирован со сложным перелом челюсти, передает Znak.com.
Сообщается, что родственники пострадавших нашли их обидчиков в социальных сетях. Однако в полиции дело пока стоит на месте. Отмечается, что место, где избили подростков, попадает в зону действия видеокамер.
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