Трое молодых людей избили скейтбордистов в Екатеринбурге

Известно, что трое молодых людей завели диалог с 16-17-летними подростками. Затем у них возникла словесная перепалка и драка, в которой силы были не равны. Так, двое держали скейтбордиста, а другой бил его скейтом по голове. Еще один пострадавший был госпитализирован со сложным перелом челюсти, передает Znak.com.