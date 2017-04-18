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Труп 58-летней женщины обнаружен в коллективном саду под Североуральском
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Труп 58-летней женщины обнаружен в коллективном саду под Североуральском

18 апреля 2017, 10:05Происшествия
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