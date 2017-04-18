Труп 58-летней женщины обнаружен в коллективном саду под Североуральском
18 апреля 2017, 10:05Происшествия
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В Североуральске в коллективном саду «Шахтер» нашли труп 58-летней женщины.
Как сообщает газета «В каждый дом», смерть не носит криминальный характер. Женщина выпивала и, вероятно, ей стало плохо. Труп обнаружили местные садоводы на территории одного из дачных домов.
Родственники погибшей найдены и рассказали, что их дача располагается на соседней улице. Возможно, потерпевшая находилась в момент распития алкоголя в гостях. Подробности инцидента устанавливаются.
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