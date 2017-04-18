Уголовник ранил ножом в живот своего товарища в ходе пьяной драки в Алапаевске
18 апреля 2017, 10:25Происшествия
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Ранее судимый мужчина ранил ножом в живот своего товарища в ходе пьяной драки. Инцидент произошел в Алапаевске.
Сюжеты: Алапаевск
Установлено, что молодые люди распивали спиртное в одном из баров города. Между ними возник конфликт, который позже перерос в драку. Очевидцы сообщили в полицию. В процессе один из мужчин ранил своего оппонента ножом в живот, а затем скрылся.
Потерпевший был госпитализирован. Правоохранители быстро установили личность злоумышленника, им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за убийство, местный житель 1991 г.р.
Нападавший задержан и находится под стражей, пишет Rupolit. Стоит заметить, что оба молодых человека проходят фигурантами по уголовному делу о краже имущества.
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