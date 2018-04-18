ДТП с участием маршрутной ГАЗели произошло в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
18 апреля, 20:00Происшествия
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17 апреля около 9 утра на перекрестке улиц Фрунзе и Космонавтов произошло ДТП с участием маршрутной ГАЗели.
Сюжеты: Нижний Тагил
Маршрутка, поворачивая с улицы Фрунзе, врезалась в легковой автомобиль. На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД. Пострадавших в аварии нет.
Напомним, что 8 апреля на Уральском проспекте маршрутка сбила пожилую женщину.
Второе ДТП на видео случилось на перекрестке улиц Пархоменко и Газетная в 17 апреля в 14:07. Два легковых автомобиля не смогли разъехаться на перекрестке.
Видео: Сети Тагила
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