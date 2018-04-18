ДТП с участием маршрутной ГАЗели произошло в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Маршрутка, поворачивая с улицы Фрунзе, врезалась в легковой автомобиль. На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД. Пострадавших в аварии нет.

Второе ДТП на видео случилось на перекрестке улиц Пархоменко и Газетная в 17 апреля в 14:07. Два легковых автомобиля не смогли разъехаться на перекрестке.