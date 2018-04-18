Два частных дома сгорели в Нижнем Тагиле минувшей ночью
18 апреля, 11:05Происшествия
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В Нижнем Тагиле 18 апреля в 00.37 по местному времени загорелись два частных дома на улице Трудовая.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле минувшей ночью сгорели два частных дома. Сообщение о возгорании поступило в 00.37. На площади 120 кв. м. горели два дома, а также прилегающие к ним надворные постройки.
В тушении огня принимали участие одиннадцать человек личного состава и четыре пожарные машины.
Огонь был локализован в 01.08. К утру завершились проливка и разбор сгоревших конструкций, сообщает МЧС Свердловской области. Информации о пострадавших нет.
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