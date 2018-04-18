Lexus сгорел в полночь на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле
18 апреля, 10:00Происшествия
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В Нижнем Тагиле 18 апреля в 00.45 произошел пожар на проспекте Строителей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Автомобиль марки Lexus GX 300 сгорел 18 апреля в полночь в Нижнем Тагиле. Пожар произошел на проспекте Строителей. Площадь возгорания составила 3 кв. м.
В тушении огня принимали участие семь человек личного состава и две единицы пожарной техники. Справиться с возгоранием удалось за 4 минуты, сообщает МЧС региона. Никто не пострадал.
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