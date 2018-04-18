Подросток в Башкирии напал с ножом на учеников школы и устроил пожар (ВИДЕО)

По рассказам очевидцев, 17-летний подросток отказывался зайти в класс и, когда учитель привела его в кабинет, начал вести себя агрессивно. Ученик ранил ножом одноклассницу и напал на учительницу. Далее подросток разлил в учебном кабинете горючее вещество и поджег его. Также нападавший нанес себе ранения.