Подросток в Башкирии напал с ножом на учеников школы и устроил пожар (ВИДЕО)
18 апреля утром в городе Стерлитамаке в Башкирии ученик напал с ножом на учителей и одноклассников в своей школе №1 и поджег учебный кабинет. Четыре человека, включая нападавшего, доставлены в больницу.
По рассказам очевидцев, 17-летний подросток отказывался зайти в класс и, когда учитель привела его в кабинет, начал вести себя агрессивно. Ученик ранил ножом одноклассницу и напал на учительницу. Далее подросток разлил в учебном кабинете горючее вещество и поджег его. Также нападавший нанес себе ранения.
После активации пожарной сигнализации, одна из учениц попыталась спастись, выпрыгнув из окна, но ее остановили.
Фото: «Ufa1»
Ученики покинули здание школы. Пожарные ликвидировали возгорание, сообщает «Ufa1». По итогам происшествия четыре человека госпитализированы - учительница, две ученицы и нападавший.
Напомним, что подобное происшествие произошло 21 марта в Шадринске, где ученица устроила стрельбу из пневматического пистолета в школе.
Видео: «Ufa1»
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