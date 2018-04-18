Студент УрФУ в Екатеринбурге покончил жизнь самоубийством
18 апреля, 12:05Происшествия
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В Екатеринбурге 16 апреля студент института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ покончил жизнь самоубийством.
Сюжеты: Екатеринбург
Об этом он сообщил в соцсети 16 апреля в посте с отложенным временем публикации. Также молодой человек оставил записку.
В СУ СК РФ по Свердловской области сообщили, что смерть не носит криминального характера. Сотрудники вуза выразили соболезнования родным умершего, сообщает Ura.ru.
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