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Студент УрФУ в Екатеринбурге покончил жизнь самоубийством
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Студент УрФУ в Екатеринбурге покончил жизнь самоубийством

18 апреля, 12:05Происшествия
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