27 населенных пунктов Свердловской области оказались отрезаны из-за паводка
Сегодня, 13:34ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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27 населенных пунктов Свердловской области, где проживают более трех тысяч человек, остались без пешеходного и автомобильного сообщения из-за паводка, сообщает ГУ МЧС по региону.
По словам спасателей, подтоплены восемь низководных мостов и два моста разобраны. При этом ситуация с паводком находится под контролем и не отклоняется от прогноза.
В поселки, отрезанные водой от «большой земли», заранее были завезены продукты, товары первой необходимости и медикаменты. Решены вопросы по оказанию медпомощи, пожарной безопасности. Организованы лодочные и паромные переправы.
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