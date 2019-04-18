Новая плотина за 208 млн рублей лопнула под Алапаевском

На реконструкцию объекта ушло два года и 208 млн рублей. Тело плотины лопнуло по всей длине, причём произошло это за несколько дней до начала паводка. В случае, если плотина окажется смытой, то вода создаст дополнительную нагрузку на гидросооружения в Нижней Синячихе. Кроме того, река впадает в Нейву, Ницу и Реж, на берегах которых расположены несколько населённых пунктов.