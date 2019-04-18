Новая плотина за 208 млн рублей лопнула под Алапаевском

Плотина в посёлке Верхняя Синячиха была капитально отремонтирована и поставлена на баланс городскими властями в конце 2018 года. Через 3 месяца она лопнула, сообщают «Европейско-азиатские новости».
На реконструкцию объекта ушло два года и 208 млн рублей. Тело плотины лопнуло по всей длине, причём произошло это за несколько дней до начала паводка. В случае, если плотина окажется смытой, то вода создаст дополнительную нагрузку на гидросооружения в Нижней Синячихе. Кроме того, река впадает в Нейву, Ницу и Реж, на берегах которых расположены несколько населённых пунктов.
На место ЧП прибыло руководство района и руководитель организации, проводившей реконструкцию. Заместитель главы Алапаевского муниципального округа Татьяна Позняк заверила журналистов, что угроза обрушения плотины отсутствует.
Пик паводка уже прошел, и угрозы для планового пропуска паводковых вод нет. Сегодня мы вызвали на место проектанта плотины и привлекли стороннюю организацию в качестве эксперта. Нам сообщили, что устранить трещину в ближайшие сроки можно и необходимости для чрезвычайных мер нет,рассказала она.