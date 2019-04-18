Школьник из Каменска-Уральского отравил семь одноклассников

Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает. По данным ГУ МВД России по Свердловской области, заявлений в полицию по данному инциденту от родителей пострадавших детей не поступало. Несмотря на это, правоохранители начали проверку.

Личности и потерпевших детей, и ребенка, которого подозревают в том, что он отравил одноклассников, полиции уже известны. Сейчас организована работа по сбору информации о том, как это произошло, куда смотрели взрослые, присутствовавшие при приеме пищи. По итогам начавшейся проверки будет принято соответствующее решение и комплекс профилактических мер реагирования,сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.