Школьник из Каменска-Уральского отравил семь одноклассников
Сегодня, 10:29ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В одной из школ Каменска-Уральского второклассник подлил в еду своим одноклассникам антисептик. Семь учеников были экстренно госпитализированы, сообщает издание «Новый день».
Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает. По данным ГУ МВД России по Свердловской области, заявлений в полицию по данному инциденту от родителей пострадавших детей не поступало. Несмотря на это, правоохранители начали проверку.
Личности и потерпевших детей, и ребенка, которого подозревают в том, что он отравил одноклассников, полиции уже известны. Сейчас организована работа по сбору информации о том, как это произошло, куда смотрели взрослые, присутствовавшие при приеме пищи. По итогам начавшейся проверки будет принято соответствующее решение и комплекс профилактических мер реагирования,сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
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