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Школьник из Каменска-Уральского отравил семь одноклассников
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Школьник из Каменска-Уральского отравил семь одноклассников

Сегодня, 10:29ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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