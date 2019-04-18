Ученица из Первоуральска попала в реанимацию после падения с крыши лицея
Сегодня, 12:45ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Утром 17 апреля десятиклассница лицея №21 из Первоуральска упала с крыши образовательного учреждения. Как сообщает ИА «Новый день», девушка находится в реанимации с множественными травмами в тяжёлом состоянии. Врачи борются за её жизнь.
Инцидент произошёл около 10 утра – лицеистка отпросилась с урока и вышла на крышу школы, после чего упала с неё. В администрации Первоуральска говорят, что в управлении образования города создана специальная комиссия по выяснению обстоятельств произошедшего.
После детального рассмотрения всех обстоятельств виновные в данном инциденте, ответственные за безопасность учащихся, будут наказаны по всей строгости, добавили в мэрии.
В паблике «Инцидент Первоуральск» во ВКонтакте сообщается, что на уроке кто-то позвонил на мобильный школьнице, и она выбежала из класса.
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