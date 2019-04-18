Ученица из Первоуральска попала в реанимацию после падения с крыши лицея

Инцидент произошёл около 10 утра – лицеистка отпросилась с урока и вышла на крышу школы, после чего упала с неё. В администрации Первоуральска говорят, что в управлении образования города создана специальная комиссия по выяснению обстоятельств произошедшего.

После детального рассмотрения всех обстоятельств виновные в данном инциденте, ответственные за безопасность учащихся, будут наказаны по всей строгости, добавили в мэрии.