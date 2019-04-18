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В Березовском сошла с рельс цистерна с бензином
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Березовском сошла с рельс цистерна с бензином

Сегодня, 10:04ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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