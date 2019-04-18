В Березовском сошла с рельс цистерна с бензином
Сегодня, 10:04ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В ночь на 18 апреля в промзоне Березовского при перегоне с железнодорожных путей сошла цистерна с бензином. Произошла утечка топлива, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Для того, чтобы бензин не загорелся спасатели произвели пенную атаку. Угрозы для людей и окружающей среды нет. Сейчас ведутся работы по нейтрализации топлива.
По предварительным данным, цистерна сошла с рельс из-за неисправности колесной пары.
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