В Екатеринбурге в сгоревшей квартире обнаружены тела двух людей
Сегодня, 15:38ПроисшествияФото: 1MediaInvest
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18 апреля в Екатеринбурге в сгоревшей квартире обнаружены тела двух людей, сообщает СУ СКР по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Пожар произошел в одной из квартир на улице Технической в Железнодорожном районе Екатеринбурга. По предварительной версии, погибшими являются женщина 1956 года рождения и ее сын 1976 года рождения. Признаков насильственной смерти следователи не обнаружили.
Предварительной причиной пожара является короткое замыкание при эксплуатации холодильника. Предполагаемой причиной смерти жильцов стало отравление угарным газом.
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Организованы судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Сотрудники следственного комитета совместно с правоохранительными органами и специалистами МЧС проводят осмотр места происшествия и опрос свидетелей. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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