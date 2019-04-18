В Новоуральске мужчина попытался пройти в суд с тремя ножами

Перед тем, как пройти в здание, уралец заверил судебного пристава, что не имеет при себе никаких запрещённых к проносу в суд и опасных для окружающих предметов. Холодное оружие было найдено у мужчины во время осмотра - спецнож с лезвием длиной 5 сантиметров и два складных ножа с лезвием 10 сантиметров (марки POLICE и швейцарский). Два из них были спрятаны под одеждой, ещё один висел у посетителя на груди в чехле.