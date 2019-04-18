В Новоуральске мужчина попытался пройти в суд с тремя ножами
Сегодня, 15:27ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Судебные приставы не пустили в суд Новоуральска 50-летнего мужчину – у него при себе были три ножа. Посетитель говорит, что забыл их выложить дома, сообщает Znak.сom.
Перед тем, как пройти в здание, уралец заверил судебного пристава, что не имеет при себе никаких запрещённых к проносу в суд и опасных для окружающих предметов. Холодное оружие было найдено у мужчины во время осмотра - спецнож с лезвием длиной 5 сантиметров и два складных ножа с лезвием 10 сантиметров (марки POLICE и швейцарский). Два из них были спрятаны под одеждой, ещё один висел у посетителя на груди в чехле.
По информации ОУПДС УФССП России по Свердловской области с начала 2019 года в регионе приставами было выявлено 2182 предмета, запрещённых для проноса в здание суда – 76 единиц огнестрельного оружия и 613 боеприпасов, 205 – газового и травматического оружия, 70 электрошокеров и 272 – холодного оружия.
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