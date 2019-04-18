Закладчицу из Ревды осудили на 8 лет за 19 свёртков психотропного вещества

Белоусова купила 18,971 грамма психотропного вещества в ноябре 2018 года. Дома она его расфасовала на 19 свёртков, 6 из которых успела разложить по предварительным «заказам». Оставшиеся 13 она возила с собой в автомобиле для последующей реализации. Авто закладчицы остановили полицейские – в этот момент женщина решила избавиться от оставшегося товара и попыталась выбросить 6 свёртков в окно. Ещё три упаковки оперативники обнаружили в подлокотнике машины, последний свёрток – в сумке Белоусовой. Все разложенные женщиной закладки полицейские успели изъять до того, как их забрали покупатели.