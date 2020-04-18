В селе под Нижним Тагилом во время пожара погибли три человека

Возгорание произошло в одной из квартир деревянного одноэтажного частного дома на двух хозяев. На месте работали 12 спасателей и пять спецмашин. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Тела погибших обнаружили при разборе сгоревших конструкций. Сообщается, что детей среди них нет.