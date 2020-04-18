В селе под Нижним Тагилом во время пожара погибли три человека
Сегодня, 18:42ПроисшествияФото: ГУ МЧС России по Свердловской области
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18 апреля в селе Серебрянка под Нижним Тагилом произошел пожар, в котором погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Пригород, Нижний Тагил
Возгорание произошло в одной из квартир деревянного одноэтажного частного дома на двух хозяев. На месте работали 12 спасателей и пять спецмашин. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Тела погибших обнаружили при разборе сгоревших конструкций. Сообщается, что детей среди них нет.
Причину возникновения пожара устанавливают пожарные дознаватели.
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