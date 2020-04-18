Замглавы «Единой России» в Мособлдуме умер после заражения коронавирусом
Сегодня, 18:28ПроисшествияФото: Московская областная Дума
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Депутат Мособлдумы, замглавы фракции «Единой России» Иван Жуков умер после заражения коронавирусом, пишет ТАСС.
Сюжеты: Коронавирус
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Жуков во время особого режима работал вместе с волонтерами, и предложил наградить его Орденом за мужество и доблесть.
Глава Богородского городского округа Игорь Сухин сообщил, что Иван Жуков находился в реанимации после заражения коронавирусом. Точная причина смерти депутата пока не называется.
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