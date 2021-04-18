11 истощенных и больных собак обнаружены в одной из квартир в Верхней Пышме

При наличии множества жалоб на жительницу Верхней Пышмы об истязательствах над животными, фондом «Зоозащита» и службой «Зоодозор», организована проверка. Заявления касались избиения животных и содержание в неподобающих условиях.
17 апреля 2021 года общественные инспекторы Росприроднадзора, зоозащитники совместно с участковым, попали в квартиру к женщине.
Хозяйка наотрез отказывалась пускать инспекторов Росприроднадзора, поэтому мы вызвали полицию. Женщина утверждала о наличии у себя 7 собак, сообщили в фонде «Зоозащита».
В квартире обнаружено 11 собак в истощенном состоянии, привязанных к дверям комнат веревками, скакалками и прочими средствами. Среди общего количества животных, имелись 5-6 месячные щенки. Одна из собак была в тяжелом состоянии, у нее диагностирована онкология.
Женщина вела себя агрессивно. По словам Татьяны Бронских, руководителя службы спасения животных «Зоодозор», хозяйка животных считает, что состояние животных в норме и собаки такими должны быть.
Изъятые псы помещены на передержку. Их ждет лечение, обследования, вакцинация, стерилизация. Они очень худые и в первую очередь нуждаются в откормке. Далее начнется поиск новых хозяев.
Напомним, мертвых собак на привязи у дерева обнаружили в Свердловской области во время прогулки местные жители. Волонтеры предполагают, что их там оставил погибать хозяин.