11 истощенных и больных собак обнаружены в одной из квартир в Верхней Пышме

11 истощенных и больных собак обнаружены в одной из квартир в Верхней Пышме
Сегодня, 11:26ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
У жительницы Верхней Пышмы найдено и изъято 11 собак, которые были истощены и больны.

При наличии множества жалоб на жительницу Верхней Пышмы об истязательствах над животными, фондом «Зоозащита» и службой «Зоодозор», организована проверка. Заявления касались избиения животных и содержание в неподобающих условиях.

17 апреля 2021 года общественные инспекторы Росприроднадзора, зоозащитники совместно с участковым, попали в квартиру к женщине.

Хозяйка наотрез отказывалась пускать инспекторов Росприроднадзора, поэтому мы вызвали полицию. Женщина утверждала о наличии у себя 7 собак, сообщили в фонде «Зоозащита».

В квартире обнаружено 11 собак в истощенном состоянии, привязанных к дверям комнат веревками, скакалками и прочими средствами. Среди общего количества животных, имелись 5-6 месячные щенки. Одна из собак была в тяжелом состоянии, у нее диагностирована онкология.

Женщина вела себя агрессивно. По словам Татьяны Бронских, руководителя службы спасения животных «Зоодозор», хозяйка животных считает, что состояние животных в норме и собаки такими должны быть.

Изъятые псы помещены на передержку. Их ждет лечение, обследования, вакцинация, стерилизация. Они очень худые и в первую очередь нуждаются в откормке. Далее начнется поиск новых хозяев.

Напомним, мертвых собак на привязи у дерева обнаружили в Свердловской области во время прогулки местные жители. Волонтеры предполагают, что их там оставил погибать хозяин.

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