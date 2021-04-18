11 истощенных и больных собак обнаружены в одной из квартир в Верхней Пышме

В квартире обнаружено 11 собак в истощенном состоянии, привязанных к дверям комнат веревками, скакалками и прочими средствами. Среди общего количества животных, имелись 5-6 месячные щенки. Одна из собак была в тяжелом состоянии, у нее диагностирована онкология.