Буйного мужчину в алкогольном опьянении сняли с авиа-рейса в Екатеринбурге

Инцидент произошел 17 апреля 2021 года в аэропорту Кольцово при посадке на рейс Екатеринбург-Москва. 28-летний молодой человек, проживающий в Лесном, оскорблял сотрудников и пассажиров на борту самолета, сообщает URA.RU.
Представителями авиакомпании был вызван наряд полиции дежурной части Линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово.
Дебошир снят с борта самолета, составлен протокол за мелкое хулиганство. Ему грозит штраф или до 15 суток ареста.
Напомним, в феврале 2021 года пьяный житель Свердловской области отказался покидать самолет в Кольцово и применил насилие в отношении полицейского.