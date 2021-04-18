Буйного мужчину в алкогольном опьянении сняли с авиа-рейса в Екатеринбурге

Буйного мужчину в алкогольном опьянении сняли с авиа-рейса в Екатеринбурге
Сегодня, 13:27ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Мужчина в алкогольном опьянении, не допущен на рейс в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за нарушения общественного порядка.

Инцидент произошел 17 апреля 2021 года в аэропорту Кольцово при посадке на рейс Екатеринбург-Москва. 28-летний молодой человек, проживающий в Лесном, оскорблял сотрудников и пассажиров на борту самолета, сообщает URA.RU.

Представителями авиакомпании был вызван наряд полиции дежурной части Линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово.

Дебошир снят с борта самолета, составлен протокол за мелкое хулиганство. Ему грозит штраф или до 15 суток ареста.

Напомним, в феврале 2021 года пьяный житель Свердловской области отказался покидать самолет в Кольцово и применил насилие в отношении полицейского.

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