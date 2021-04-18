Десятки упавших птиц найдены в центре Екатеринбурга

Было похоже, что они отравились или замерзли, сообщает очевидец. Орнитологи отмечают, что такое может происходить ежегодно. Оттаявшие ягоды и яблоки на деревьях могут стать причиной отравления и падения птиц, а также травмирования при ударах о стены, стекло и землю. В этом случае их стоит переложить в безопасное, теплое место для восстановления.