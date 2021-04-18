Десятки упавших птиц найдены в центре Екатеринбурга

Инцидент произошел на перекрестке улиц Белинского и Куйбышева в Екатеринбурге. Два десятка свиристелей замертво упали на тротуар. По мнению специалистов, пернатые наелись забродивших ягод и могли опьянеть, сообщает Е1.
Было похоже, что они отравились или замерзли, сообщает очевидец. Орнитологи отмечают, что такое может происходить ежегодно. Оттаявшие ягоды и яблоки на деревьях могут стать причиной отравления и падения птиц, а также травмирования при ударах о стены, стекло и землю. В этом случае их стоит переложить в безопасное, теплое место для восстановления.
Ветеринарные врачи согласны с орнитологами, что диагноз птиц, - переедание и отравление.
Без вскрытия очень трудно определить причину. Из возможных причин гибели свиристелей отравление забродившими ягодами, удар о стекло окон, витражей, инфекционные заболевания,отмечает ветеринарный врач Татьяна Суркова.
Специалистами также отмечается, что данное явление наблюдается не только у свиристелей, но и у скворцов, дроздов и других птиц.
Напомним, жительница Нижнего Тагила Юлия занимается тем, что несколько лет помогает раненным птицам, которых находит на улице.