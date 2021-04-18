Десятки упавших птиц найдены в центре Екатеринбурга

Десятки упавших птиц найдены в центре Екатеринбурга
Сегодня, 12:47ПроисшествияФото: pixabay.com
На одной из центральных улиц Екатеринбурга найдены десятки упавших свиристелей.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Белинского и Куйбышева в Екатеринбурге. Два десятка свиристелей замертво упали на тротуар. По мнению специалистов, пернатые наелись забродивших ягод и могли опьянеть, сообщает Е1.

Было похоже, что они отравились или замерзли, сообщает очевидец. Орнитологи отмечают, что такое может происходить ежегодно. Оттаявшие ягоды и яблоки на деревьях могут стать причиной отравления и падения птиц, а также травмирования при ударах о стены, стекло и землю. В этом случае их стоит переложить в безопасное, теплое место для восстановления.

Ветеринарные врачи согласны с орнитологами, что диагноз птиц, - переедание и отравление.

Без вскрытия очень трудно определить причину. Из возможных причин гибели свиристелей отравление забродившими ягодами, удар о стекло окон, витражей, инфекционные заболевания,отмечает ветеринарный врач Татьяна Суркова.

Специалистами также отмечается, что данное явление наблюдается не только у свиристелей, но и у скворцов, дроздов и других птиц.

Напомним, жительница Нижнего Тагила Юлия занимается тем, что несколько лет помогает раненным птицам, которых находит на улице.

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