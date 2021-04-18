Два груженых лесом вагона сошли с рельс в Свердловской области

Два груженых лесом вагона сошли с рельс в Свердловской области
Сегодня, 10:52ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Два груженых вагона сошли с рельс в Свердловской области.

Происшествие случилось 17 апреля 2021 года недалеко от предприятия «Уралтранслес». На станции Филькино Свердловской железной дороги сошло с рельс два груженных лесом поезда, сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, в инциденте никто не пострадал. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Серовской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения закона о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Напомним, около 32 человека умерли и 91 ранен во время столкновения двух пассажирских поездов на юге Египта, сообщили в Минздраве страны.

Материалы по теме:
Свердловская областьаварияСвердловская транспортная прокуратуравагонырельсы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы