Два груженых лесом вагона сошли с рельс в Свердловской области

Происшествие случилось 17 апреля 2021 года недалеко от предприятия «Уралтранслес». На станции Филькино Свердловской железной дороги сошло с рельс два груженных лесом поезда, сообщается в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.
По предварительным данным, в инциденте никто не пострадал. Все обстоятельства случившегося уточняются.
Серовской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения закона о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Напомним, около 32 человека умерли и 91 ранен во время столкновения двух пассажирских поездов на юге Египта, сообщили в Минздраве страны.