Эвакуирован железнодорожный вокзал в Екатеринбурге

Очевидцы сообщили, что всех людей эвакуировали на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге.

Массовая эвакуация людей — персонала и пассажиров прошла на ж/д вокзале «Екатеринбург Пассажирский» в воскресенье, 18 апреля. Об этом Е1 сообщил очевидец. Известно, что в здании вокзала проводят свои учения железнодорожники. Как сообщил изданию источник, угрозы для жизни и здоровья людей нет. Напомним, из-за сообщения о минировании массовая эвакуация прошла ТЦ «Радуга Парк» на улице Репина в Екатеринбурге утром 14 апреля. Торговый объект пришлось покинуть посетителям и работникам торгового объекта. Из-за сообщения о бомбе эвакуирован ТЦ в Екатеринбурге

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