Эвакуирован железнодорожный вокзал в Екатеринбурге

Эвакуирован железнодорожный вокзал в Екатеринбурге
Сегодня, 19:53ПроисшествияФото: Е1.RU
Очевидцы сообщили, что всех людей эвакуировали на железнодорожном вокзале в Екатеринбурге.

Массовая эвакуация людей — персонала и пассажиров прошла на ж/д вокзале «Екатеринбург Пассажирский» в воскресенье, 18 апреля. Об этом Е1 сообщил очевидец.

Известно, что в здании вокзала проводят свои учения железнодорожники. Как сообщил изданию источник, угрозы для жизни и здоровья людей нет.

Напомним, из-за сообщения о минировании массовая эвакуация прошла ТЦ «Радуга Парк» на улице Репина в Екатеринбурге утром 14 апреля. Торговый объект пришлось покинуть посетителям и работникам торгового объекта.

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Екатеринбург
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