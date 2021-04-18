Иномарка перевернулась на крышу после столкновения с «ВАЗом» в Нижнем Тагиле

Иномарка перевернулась на крышу после столкновения с «ВАЗом» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:16ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Две легковушки столкнулись в районе дома № 24 на проспекте Вагоностроителей в Нижнем Тагиле. В результате ДТП одна из них перевернулась и встала на крышу.

ДТП с участием двух легковых автомобилей — «Ниссан» и «Лада Приора"произошло 18 апреля около 16.10 на проспекте Вагоностроителей.

Водитель «Ниссан», 1998 года рождения, двигаясь прямо со стороны улицы Орджоникидзе в сторону Дзержинского, у дома № 24 на проспекте Вагоностроителей допустил столкновение с «Лада Приора», за рулем которого находился молодой мужчина 1997 года рождения. Водитель «Ниссан» с травмами был доставлен в ЦГБ № 1, рассказали нам в ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

Судя по записям видеорегистраторов с проезжающих мимо машин, удар был настолько сильным, что иномарка в результате столкновения перевернулась и встала на крышу. У отечественной машины разбиты правая сторона и задняя часть. У иномарки сильные повреждены не только бампера и капот, крыша, но и вся левая часть автомобиля.

Видео:tagilcity.ru

Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

Напомним, 14 апреля на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле в результате столкновения «Опель Астра» и «ВАЗ-2115» пострадал пострадал подросток — 15-летняя девушка. 56-летний водитель иномарки, двигаясь по улице Серова со стороны Красноармейской в сторону улицы Пархоменко, при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю.

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