Иномарка перевернулась на крышу после столкновения с «ВАЗом» в Нижнем Тагиле

Две легковушки столкнулись в районе дома № 24 на проспекте Вагоностроителей в Нижнем Тагиле. В результате ДТП одна из них перевернулась и встала на крышу.

ДТП с участием двух легковых автомобилей — «Ниссан» и «Лада Приора"произошло 18 апреля около 16.10 на проспекте Вагоностроителей. Водитель «Ниссан», 1998 года рождения, двигаясь прямо со стороны улицы Орджоникидзе в сторону Дзержинского, у дома № 24 на проспекте Вагоностроителей допустил столкновение с «Лада Приора», за рулем которого находился молодой мужчина 1997 года рождения. Водитель «Ниссан» с травмами был доставлен в ЦГБ № 1, рассказали нам в ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское». Судя по записям видеорегистраторов с проезжающих мимо машин, удар был настолько сильным, что иномарка в результате столкновения перевернулась и встала на крышу. У отечественной машины разбиты правая сторона и задняя часть. У иномарки сильные повреждены не только бампера и капот, крыша, но и вся левая часть автомобиля. Видео: tagilcity.ru Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД. Напомним, 14 апреля на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле в результате столкновения «Опель Астра» и «ВАЗ-2115» пострадал пострадал подросток — 15-летняя девушка. 56-летний водитель иномарки, двигаясь по улице Серова со стороны Красноармейской в сторону улицы Пархоменко, при повороте налево не уступил дорогу встречному автомобилю. Подросток пострадал в ДТП на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле

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