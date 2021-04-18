Парень упал с крыши девятиэтажки на Вагонке в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел 18 апреля 2021 года примерно в 10:30 в Нижнем Тагиле на Вагонке по улице Зари. Очевидцы рассказали, что человек, одетый во все черное, спрыгнул с крыши, сообщается «В контакте» в группе «Инцидент Нижний Тагил».