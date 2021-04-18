Парень упал с крыши девятиэтажки на Вагонке в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел 18 апреля 2021 года примерно в 10:30 в Нижнем Тагиле на Вагонке по улице Зари. Очевидцы рассказали, что человек, одетый во все черное, спрыгнул с крыши, сообщается «В контакте» в группе «Инцидент Нижний Тагил».
Данного молодого человека не раз видели вблизи этого дома, говорят жильцы. Мужчина, упав на землю, остался жив. На место прибыло две машины скорой, которые на данный момент занимаются оказанием первой медицинской помощи.
В ГУ МВД сообщают, что сейчас на месте происшествия работают сотрудники отдела полиции. Устанавливаются обстоятельства случившегося, проводится опрос свидетелей.
Напомним, 10 апреля 2021 года мужчина выпрыгнул из окна четвертого этажа в Краснотурьинске, чтобы спастись от пожара. Возгорание произошло в одной из квартир в четырехэтажном доме на улице Чкалова, 17 в Краснотурьинске.