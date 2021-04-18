Пенсионер взял кредит и отдал мошенникам около 1 млн рублей в Екатеринбурге

Пенсионер взял кредит и отдал мошенникам около 1 млн рублей в Екатеринбурге
Сегодня, 13:01ПроисшествияФото: pixabay.com
Пожилой мужчина из Екатеринбурга отдал мошенникам около 1 миллиона рублей, которые взял в кредит.

63-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он сообщил, что позвонившие сотрудники банковской организации сообщили об оформленной на пенсионера заявке о выплате кредитных денежных средств. По словам звонивших, для ее отмены необходимо приехать в офис банка и оформить займ, сообщает Е1.

В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, сообщили о взятых мужчиной кредитах на сумму 935 тысяч рублей в нескольких банках. С помощью банкомата, потерпевший перевел все полученные средства мошенникам.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.

Напомним, в феврале 2021 года, организацию «ИП Вишнякова» обвиняли в мошенничестве из-за кредитов, которые оформлялись на пенсионеров. Изначально пожилых людей приглашали на бесплатный массаж, однако, из фирмы они уходили уже с кредитами.

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