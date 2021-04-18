Пенсионер взял кредит и отдал мошенникам около 1 млн рублей в Екатеринбурге

63-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он сообщил, что позвонившие сотрудники банковской организации сообщили об оформленной на пенсионера заявке о выплате кредитных денежных средств. По словам звонивших, для ее отмены необходимо приехать в офис банка и оформить займ, сообщает Е1.