Пенсионер взял кредит и отдал мошенникам около 1 млн рублей в Екатеринбурге

63-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Он сообщил, что позвонившие сотрудники банковской организации сообщили об оформленной на пенсионера заявке о выплате кредитных денежных средств. По словам звонивших, для ее отмены необходимо приехать в офис банка и оформить займ, сообщает Е1.
В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, сообщили о взятых мужчиной кредитах на сумму 935 тысяч рублей в нескольких банках. С помощью банкомата, потерпевший перевел все полученные средства мошенникам.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере.
Напомним, в феврале 2021 года, организацию «ИП Вишнякова» обвиняли в мошенничестве из-за кредитов, которые оформлялись на пенсионеров. Изначально пожилых людей приглашали на бесплатный массаж, однако, из фирмы они уходили уже с кредитами.