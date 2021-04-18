Уехал на рыбалку и не вернулся: пожилой рыбак разыскивается в Екатеринбурге

Алексей Александрович Мельников из Екатеринбурга уехал на рыбалку на озеро Исетское 17 апреля. Мужчина вышел на железнодорожной станции «479 километр». На связь пожилой мужчина, по словам супруги, не выходил с 16 часов. Именно в это время он позвонил ей и сообщил, что собирается домой.
Родные выезжали на место, где мог находиться дедушка, но не нашли его, сообщили Е1 в поисковом отряде «Лиза Алерт». Волонтеры уже подключились к поискам. Если вы видели мужчину и знаете об обстоятельствах его исчезновения, можно сообщить в ЕДДС по номеру 112 или в поисковый отряд по телефону: 8-800-700-54-52.
Приметы Алексея Мельникова: нормальное телосложение, рост 180 сантиметров, темно-русые волосы с проседью, серые глаза.
Из дома ушел в черном пуховике с капюшоном и коричневой кепке, черных штанах и коричневых валенках, с собой был рыбацкий ящик.