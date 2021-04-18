Уехал на рыбалку и не вернулся: пожилой рыбак разыскивается в Екатеринбурге

71-летний житель Екатеринбурга уехал на рыбалку на электричке на озеро Исетское еще 17 апреля и пропал. К поискам мужчины подключились добровольцы «Лиза Алерт».

Алексей Александрович Мельников из Екатеринбурга уехал на рыбалку на озеро Исетское 17 апреля. Мужчина вышел на железнодорожной станции «479 километр». На связь пожилой мужчина, по словам супруги, не выходил с 16 часов. Именно в это время он позвонил ей и сообщил, что собирается домой. Родные выезжали на место, где мог находиться дедушка, но не нашли его, сообщили Е1 в поисковом отряде «Лиза Алерт». Волонтеры уже подключились к поискам. Если вы видели мужчину и знаете об обстоятельствах его исчезновения, можно сообщить в ЕДДС по номеру 112 или в поисковый отряд по телефону: 8-800-700-54-52. Приметы Алексея Мельникова: нормальное телосложение, рост 180 сантиметров, темно-русые волосы с проседью, серые глаза. Из дома ушел в черном пуховике с капюшоном и коричневой кепке, черных штанах и коричневых валенках, с собой был рыбацкий ящик. Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

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