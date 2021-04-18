Упавший с крыши молодой человек скончался в Нижнем Тагиле

18-летний молодой человек после падения с крыши девятиэтажного дома остался жив и пребывал в сознании. Ему была оказана первая помощь. Диагностированы травмы не совместимые с жизнью. Через некоторое время он скончался в машине реанимационной помощи, сообщается «В контакте» в группе «Инцидент Нижний Тагил».
В Следственном отделе СКР по Дзержинскому району TagilCity.ru отказались комментировать ситуацию.
Напомним, инцидент произошел 18 апреля 2021 года примерно в 10:30 в Нижнем Тагиле на Вагонке по улице Зари. Очевидцы рассказали, что человек, одетый во все черное, спрыгнул с крыши.