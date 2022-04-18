16-летний подросток жестоко избит около ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге

Молодой человек напал на 16-летнего подростка в Екатеринбурге. Происшествие случилось около десяти часов вечера на автобусной остановке недалеко от ТЦ «Гринвич».

Пострадавший вместе со своими друзьями провожал одного из приятелей на автобус. Рядом с ними оказалось трое человек примерно лет двадцати пяти. Молодые люди громко разговаривали. В какой-то момент они заметили, что подросток посмотрел в их сторону. Один из них подошёл, чтобы узнать, почему. Но ответить парень ничего не успел, так как его шесть раз ударили в лицо, рассказал брат пострадавшего Е1. Также, по словам родственника 16-летнего парня, выяснилось, что у него появилась гематома на шее и в области виска, а также сломано два резца. Семья пострадавшего обратилась с заявлением в полицию. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что работники ОВД сейчас устанавливают обстоятельства инцидента, определяют личности причастных лиц к происшествию, а также свидетелей случая автобусной остановке. После окончания разбирательства примут соответствующее решение. Напомним, 7 апреля 2022 года в Екатеринбурге владелец белой Mitsubishi следил за компанией детей, а потом подошёл к одному из них — 10-летнему мальчику — и ударил его в лицо. У ребёнка оказался разбит нос, а также на лице появились ссадины. Родители пострадавшего намерены пойти в полицию. Незнакомец выследил и напал на 10-летнего мальчика из Екатеринбурга

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