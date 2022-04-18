Две женщины украли у девушки iPhone 12 Pro за 99 тысяч рублей в Екатеринбурге

Две женщины украли у девушки iPhone 12 Pro за 99 тысяч рублей в Екатеринбурге
Две женщины украли у девушки iPhone 12 Pro за 99 тысяч рублей в Екатеринбурге
Сегодня, 21:50ПроисшествияФото: Е1
Женщины вытащили телефон у екатеринбурженки в магазине «ЖизньМарт», который находится в Театральном переулке.

Одна из похитительниц закрыла девушке дорогу, а другая в эту же секунду вынула телефон из её кармана. Один из сотрудников магазина хотел побежать за женщинами, однако они стремительно исчезли, пишет Е1.

Как оказалось, в этом же магазине днём ранее телефон был похищен у другой девушки.

Момент кражи был запечатлён на камере видеонаблюдения. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. В настоящее время проводится проверка.

Напомним, в Нижнем Тагиле недавно был задержан предполагаемый вор 11 мобильных телефонов из припаркованных автомобилей.

Сюжеты:
Екатеринбург
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