Две женщины украли у девушки iPhone 12 Pro за 99 тысяч рублей в Екатеринбурге

Одна из похитительниц закрыла девушке дорогу, а другая в эту же секунду вынула телефон из её кармана. Один из сотрудников магазина хотел побежать за женщинами, однако они стремительно исчезли, пишет Е1.
Как оказалось, в этом же магазине днём ранее телефон был похищен у другой девушки.
Момент кражи был запечатлён на камере видеонаблюдения. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. В настоящее время проводится проверка.
Напомним, в Нижнем Тагиле недавно был задержан предполагаемый вор 11 мобильных телефонов из припаркованных автомобилей.