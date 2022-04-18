Капитан из Верхотурья погиб в ходе спецоперации на Украине

Церемония прощания с погибшим 33-летним десантником из Верхотурья прошла 18 апреля в 9 часов утра. Мужчина погиб 11 апреля 2022 года.

Погибший был капитаном гвардии в десантно-штурмовой бригаде. Окончил Екатеринбургское высшее артиллерийное командное училище, рассказали в администрации Верхотурского городского округа «КП-Екатеринбург». Десантник участвовал в присоединении Крыма к РФ в 2014 году, также отправлялся с командировками в Сирию. Сейчас сотрудники администрации займутся вопросом об установлении памятной доски на фасаде гимназии, в которой он учился. Напомним, 13 апреля во время спецоперации в Украине погиб 25-летний сапёр из Слободо-Туринского района. 25-летний сапер из Туринска Никита Хворов погиб во время спецоперации на Украине

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