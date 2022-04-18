Капитан из Верхотурья погиб в ходе спецоперации на Украине

Капитан из Верхотурья погиб в ходе спецоперации на Украине
Капитан из Верхотурья погиб в ходе спецоперации на Украине
Сегодня, 21:09ПроисшествияФото: 1МI
Церемония прощания с погибшим 33-летним десантником из Верхотурья прошла 18 апреля в 9 часов утра. Мужчина погиб 11 апреля 2022 года.

Погибший был капитаном гвардии в десантно-штурмовой бригаде. Окончил Екатеринбургское высшее артиллерийное командное училище, рассказали в администрации Верхотурского городского округа «КП-Екатеринбург».

Десантник участвовал в присоединении Крыма к РФ в 2014 году, также отправлялся с командировками в Сирию.

Сейчас сотрудники администрации займутся вопросом об установлении памятной доски на фасаде гимназии, в которой он учился.

Напомним, 13 апреля во время спецоперации в Украине погиб 25-летний сапёр из Слободо-Туринского района.

Сюжеты:
Операция на Украине
Материалы по теме:
происшествиеУкраинапрощаниепогибший
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы