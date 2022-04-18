Капитан из Верхотурья погиб в ходе спецоперации на Украине

Погибший был капитаном гвардии в десантно-штурмовой бригаде. Окончил Екатеринбургское высшее артиллерийное командное училище, рассказали в администрации Верхотурского городского округа «КП-Екатеринбург».
Десантник участвовал в присоединении Крыма к РФ в 2014 году, также отправлялся с командировками в Сирию.
Сейчас сотрудники администрации займутся вопросом об установлении памятной доски на фасаде гимназии, в которой он учился.
Напомним, 13 апреля во время спецоперации в Украине погиб 25-летний сапёр из Слободо-Туринского района.