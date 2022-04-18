Названа предварительная причина смерти тагильчанина в кафетерии «Дионис»

Названа предварительная причина смерти тагильчанина в кафетерии «Дионис»
Названа предварительная причина смерти тагильчанина в кафетерии «Дионис»
Сегодня, 14:32ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Следственный комитет Дзержинского района назвал предварительную причину смерти тагильчанина, которая произошла 6 апреля в кафетерии «Дионис» на улице Зари, 33 в Тагиле.

После того, как в кафетерии «Дионис» умер посетитель, следователи организовали проверку. Сейчас правоохранители выясняют причины произошедшего, но уже установили, что смерть мужчины не была насильственной.

В следственном отделе по Дзержинскому району СУ СКР проверка, предварительная причина смерти — заболеванием, не криминал, рассказал редакции TagilCity.ru начальник пресс-службы СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Напомним, что тело из кафетерия вынесли 6 апреля в 17:45. На месте работала полиция и медики.

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