Неизвестные подожгли Mersedes ночью в центре Нижнего Тагила

По информации отдела надзорной деятельности профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского ГО, утром того для владелец автомобиля припарковался около своего подъезда и ушел домой. Поздним вечером он услышал сигнализацию. Выйдя на балкон, он увидел свою машину горящей.