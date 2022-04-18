Неизвестные подожгли Mersedes ночью в центре Нижнего Тагила

На проспекте Строителей в Нижнем Тагиле горел «Мерседес». Возгорание произошло ближе к полуночи вчера, 17 апреля. Машина загорелась близ дома №24.
По информации отдела надзорной деятельности профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского ГО, утром того для владелец автомобиля припарковался около своего подъезда и ушел домой. Поздним вечером он услышал сигнализацию. Выйдя на балкон, он увидел свою машину горящей.
Тогда он вызвал спасателей и сам побежал тушить пожар. К приезду спасателей хозяин сам ликвидировал возгорание. При осмотре территории двора специалисты обнаружили канистру с жидкостью возле углового подъезда дома. На место вызвали полицейских
В ходе возгорания были повреждены моторный отсек, задний бампер, задний правый фонарь. Предварительная причина случившегося – умышленный поджог. Проводится проверка.