Полицейские нашли сбежавшего из дома в Нижнем Тагиле подростка

Мальчика привезли обратно в Нижний Тагил. Версия подтвердилась – он ушел из дома из-за конфликта с папой. После чего он уехал в Екатеринбург и устроился на работу в одно из кафе, жить остался в хостеле. Полицейские провели с юношей профилактическую беседу и поставили его на спецучет.