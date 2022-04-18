Полицейские нашли сбежавшего из дома в Нижнем Тагиле подростка

Полицейские нашли сбежавшего из дома в Нижнем Тагиле подростка
Полицейские нашли сбежавшего из дома в Нижнем Тагиле подростка
Сегодня, 13:27ПроисшествияФото: 1MI
Подростка, пропавшего в Нижнем Тагиле, нашли в Екатеринбурге. Он сбежал из дома.

Полицейские нашли сбежавшего из дома подростка. Речь идет о 16-летнеи Руслане, которого волонтеры и полиция искали неделю. Выяснилось, что юноша ушел из дома после ссоры с отцом в школу, но до занятий так и не дошел.

Сегодня, 18 апреля, сотрудники отделения № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» узнали информацию о том, что подросток был замечен в одном из заведений общепита.

Мальчика привезли обратно в Нижний Тагил. Версия подтвердилась – он ушел из дома из-за конфликта с папой. После чего он уехал в Екатеринбург и устроился на работу в одно из кафе, жить остался в хостеле. Полицейские провели с юношей профилактическую беседу и поставили его на спецучет.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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