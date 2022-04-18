Стало известно, что случилось с 8 пропавшими на Урале туристами

Стало известно, что случилось с 8 пропавшими на Урале туристами
Стало известно, что случилось с 8 пропавшими на Урале туристами
Сегодня, 15:19ПроисшествияФото: pixabay.com
Во время сплава в Первоуральске пропала группа туристов. Они не приехали в назначенное время к месту встречи. Они задержались из-за затора.

Стало известно, что случилось с 8 пропавшими на Урале туристами, которые исчезли во время сплава по реке.

Напомним, ранним утром в понедельник спасателям поступило сообщение, что туристы не пришли в назначенное время к месту встречи. Они плыли на лодке по реке.

В числе членов экспедиции, в которую вошло восемь человек, числятся двое детей – шести и четырех лет. На поиски вышли спасатели различных служб.

Через несколько часов после начала поисков пропавшие дали знать о себе. Одна из лодок, в которой находился мужчина с двумя детьми, причалила к берегу близ к поселку Прогресс.

Оказалось, что во время сплава туристам попался большой затор из бревен и льдин. Поэтому туристы задержались. Все трое человек не пострадали. Предварительно известно, что с остальными членами группировки все в порядке. Они тоже должны скоро приплыть к месту встречи.

Сюжеты:
Первоуральск
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